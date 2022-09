Famalicão: Fuga de gás no centro da cidade

A concelhia de Vila Nova de Famalicão do CDS-PP mostra-se surpreendida com a notícia do possível encerramento da maternidade que funciona no hospital do concelho.

Em comunicado, o partido diz que esta decisão, a confirmar-se, tem por base “estatísticas e números, sem verdadeiramente conhecer os serviços, as populações e o seu contexto socioeconómico”, acusando o governo de resolver os problemas encerrando e afastando os serviços das pessoas.

O CDS garante estar atento à evolução deste caso, tendo já solicitada uma reunião urgente com a administração do Centro Hospitalar do Médio Ave. A concelhia de Famalicão do partido pondera questionar o Ministério da Saúde sobre “esta ameaça à prestação de cuidados de saúde neste território”.