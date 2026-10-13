No ano em que se assinalam as comemorações do centenário de nascimento do artista surrealista Fernando Lemos (1926-2019), a Fundação Cupertino de Miranda apresenta ao público a exposição coletiva “Cadavre Exquis. Fotografar em Continuidade”.

A mostra reúne 78 fotografias com o contributo de fotógrafos, fotojornalistas, escritores, músicos, artistas visuais, designers, professores, ilustradores e investigadores. Cada participante partilha uma fotografia acompanhada por uma legenda, resultando num “retrato coletivo”.

Mais do que uma simples homenagem, a exposição parte da memória fotográfica de Fernando Lemos com imagens captadas em cidades como Lisboa, Porto, Sintra, Aveiro, Bruxelas, Dublin, Roma, Londres, Macau, Bordéus e Nova Iorque.

A exposição pode ser visita até ao dia 28 de fevereiro de 2027.