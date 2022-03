Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda integra Rede Portuguesa de Arte Contemporânea

No verão, o município da Trofa retoma as colónias balneares para os seniores, na Praia do Leixão, Póvoa do Varzim. Os interessados devem inscrever-se entre 4 e 22 de abril.

Depois de dois anos sem se realizarem, devido à pandemia, regressam no período de julho, com datas para a 1ª quinzena (04 a 15 de julho) e para a 2ª quinzena (18 a 29 de julho), entre as 08h00 e as 13h00

Para o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto, esta é uma iniciativa muito importante para os munícipes trofenses. «É com muita satisfação que podemos voltar a anunciar a realização das Colónias Balneares Seniores, que todos os anos levam centenas de Trofenses à praia, em comunidade, mas que significam muito mais do que isso: um momento de convívio, de liberdade, de atividades e em muitos casos dos únicos momentos do ano sem solidão e fora da terra. Ao longo deste período de pandemia foram muitas as vezes que os nossos seniores me demonstraram a vontade de voltar a participar nesta atividade», destaca.

Os interessados podem inscrever-se entre 4 e 22 de abril, nas juntas de freguesia e na Divisão de Ação Social da Câmara Municipal, localizada no Fórum Trofa XXI. O pagamento da totalidade da comparticipação tem de ser feito no ato da inscrição.

A autarquia assegura o transporte, o seguro de atividade, barracas e atividades lúdico-desportivas.