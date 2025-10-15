Famalicão: Fundador da ACA é personalidade do ano na área da construção

Alberto Couto Alves, do Grupo ACA, foi eleito Personalidade do Ano na área da Construção, nos Prémios Construir 2025. OS galardões, atribuídos pelo jornal Construir, reconhecem empresas, profissionais e obras que mais se destacaram no último ano. Os prémios foram entregues em Monsanto, Lisboa, com Alberto Couto Alves a ser distinguido com o galardão de mérito e excelência.
Em setembro passado, a empresa famalicense anunciou oficialmente o seu rebranding estratégico, desenvolvido pela This is Pacifica, que uniformiza todas as áreas de negócio sob uma identidade única e internacional. Mais do que uma mudança estética, é uma ferramenta para reforçar a competitividade global, consolidar a atuação em territórios estratégicos e explorar novas oportunidades de crescimento equilibrado entre economias maduras e emergentes.
Com uma carteira de obras de 950 milhões de euros, um volume de negócios de 400 milhões estimado para 2026 e cerca de 2.000 colaboradores, a ACA, fundada em 1982, é atualmente um dos principais players nacionais e internacionais da engenharia e construção, com operações em Portugal, Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, França, Polónia e Bolívia.