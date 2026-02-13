Famalicão: Fundador da Refood no décimo aniversário

A Juventude Social Democrata leva este sábado, 14 de fevereiro, à Assembleia Municipal, uma moção de recomendação para a criação e dinamização de espaços de co-working para fixar talento no concelho

Sob o mote “Pela Dinamização de Espaços de Co-working e Valorização do Talento em Vila Nova de Famalicão”, a proposta pretende uma adaptação do município às novas realidades laborais que procuram estes espaços, cuja oferta no concelho é reduzida.

A moção, subscrita pela presidente da estrutura e deputada municipal Daniela Torres, será apresentada pelo Grupo Municipal do PSD, alerta que o mundo do trabalho «atravessa uma profunda transformação, marcada pela crescente valorização do trabalho remoto, híbrido e flexível» e que o concelho, «para se manter atrativo para jovens e profissionais qualificados, deve assegurar condições para estes novos modelos».

A proposta da JSD recomenda que a Câmara Municipal avalie uma estratégia para colmatar esta falha, sugerindo que assuma um «papel complementar ao mercado, disponibilizando equipamentos e ativos públicos para acolher estas valências, sem prejuízo das suas funções principais».

Esta medida, para a jovem estrutura “laranja” «é essencial» para fixar jovens e combater a saída de quadros qualificados, sendo, também, importante para a promoção do empreendedorismo e da economia, «atuando como espaços intermédios entre a casa e o local de trabalho tradicional que permitem conciliar produtividade com integração comunitária»

Com esta iniciativa, a JSD e o Grupo Municipal do PSD pretendem reforçar a «atratividade de Vila Nova de Famalicão enquanto território de oportunidades», colocando a modernização das condições de trabalho na agenda política local.