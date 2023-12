Famalicão: Funeral de Joaquim Loureiro realiza-se esta quinta-feira

Prossegue, na Loja Oficial do FC Famalicão, a venda de bilhetes para o jogo de sexta-feira, no Estádio da Luz, diante do Benfica. A venda decorre até às 12 horas do dia do jogo, mas a marcação de lugar no autocarro é até às 19 horas desta quinta-feira.

O jogo entre o SL Benfica e o FC Famalicão, da décima quinta jornada da I Liga, está marcado para as 18h45.

A venda de bilhetes decorre segundo as seguintes condições: bilhete de jogo – 15 euros (venda na Loja Oficial até às 12 horas do dia 29 de dezembro); bilhete de jogo + viagem – 30 euros (marcação até às 19 horas de quinta-feira, dia 28 de dezembro; saída do autocarro às 13 horas). O autocarro estará dependente do número de inscrições.

Foto: FC Famalicão