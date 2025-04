Famalicão: Funeral de Joaquim Moniz é esta quarta-feira

No passado fim de semana, realizou-se a primeira etapa do Campeonato Concelhio de Ténis, competição que reuniu 67 tenistas seniores repartidos no setor masculino, no Torneio Gold e Torneio Silver, e no setor feminino com um número recorde de participantes.

Nesta autêntica maratona tenística e após muitas batalhas e quase 100 jogos, ao final da tarde de domingo realizaram-se, em simultâneo, as três finais que foram muito disputadas.

Em masculinos, no Quadro Gold, o vencedor foi Hélder Cardoso, que levou de vencido Pedro Coelho, ambos do Ténis Clube de Famalicão. No Quadro Silver, Marco Ferreira, do Clube Ténis de Bairro, venceu Miguel Cunha, do Ténis Clube de Famalicão.

Em femininos, Lara Dias (Ténis Clube de Famalicão) venceu Raquel Cunha (Clube Ténis de Bairro).

No próximo fim de semana, 5 e 6 de abril, é a vez dos mais novos entrarem em ação na no Campeonato Concelhio de Ténis Juvenil.