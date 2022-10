Famalicão: Furtaram Seat na zona de Talvai e deixaram-no junto à estação de comboios

O ex treinador da equipa feminina do Futebol Clube de Famalicão quebrou o silêncio e, numa entrevista à TVI / CNN Portugal, falou sobre as recentes acusações de assédio sexual.

Miguel Afonso terá alegadamente trocado mensagens de teor sexual com as jogadoras do plantel do Rio Ave, quando era técnico do Rio Ave, na temporada de 2020-21. O caso foi tornado público agora, numa altura em que o treinador prestava serviços no Futebol Clube de Famalicão.

O técnico nega as acusações e diz que as denúncias estão relacionadas com motivações profissionais.