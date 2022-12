Famalicão: Furtou carro, ia roubar combustível mas foi apanhado pela GNR na N206 em Pousada de Saramagos

Disputou-se, este fim de semana, a terceira eliminatória da Taça AF Braga e desta ronda destacam-se as eliminações do Joane e da AD Oliveirense. A equipa joanense perdeu, 3-1, em casa do Cabreiros, e a formação de Oliveira Santa Maria 1-2, pelo Ponte.

O Ribeirão teve de ir a prolongamento, mas venceu, 2-1, o Sandinenses. A AD Ninense, outra das equipas da Pró Nacional, recebeu o vizinho Louro e levou a melhor com um tangencial 1-0. Quem também continua na competição é o S. Cosme que foi vencer, 1-2, a casa do São Paio de Arcos.

Já o Lousado foi eliminado, nas grandes penalidades (4-3), em Esposende; também o Ruivanense sai de prova após derrota, 3-1, no prolongamento, com o Arões. O Bairro viu adiado o seu jogo em casa do Palmeiras.