Famalicão futsal perde mas continua a liderar a fase de subida

A quarto jornadas do final da Liga BPI, o FC Famalicão perdeu uma boa oportunidade para dar passos seguros pela manutenção. Na tarde deste sábado, na jornada 18, recebeu o Estoril que está numa posição acima, mas o empate, a dois golos, serviu mais a equipa visitante, com as famalicenses a quatro pontos de um lugar de playoff.

Conscientes da importância do jogo, o Famalicão andou sempre na frente do marcador, mas o Estoril logrou o empate e guardou-o. Kleydiana Borges, logo aos 2 minutos, e Mariana Simães, aos 39, acalentaram a esperança famalicense que as “canarinhas” cuidaram de esmorecer.

Com quatro jornadas para o final da prova, o Estoril Praia mantém o nono lugar, com 15 pontos. O FC Famalicão é décimo, com 11 pontos, os mesmos do Clube de Albergaria, que venceu o Marítimo.