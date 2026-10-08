Na tarde deste sábado, a partir das 17h30, o FC Famalicão recebe o Ferreira do Zêzere, a contar para a jornada cinco do nacional de futsal. A partida joga-se, como habitualmente, no Pavilhão Municipal das Lameiras.

O Famalicão chega a esta jornada depois de uma derrota pesada (6-0, em Braga) e com 4 pontos, enquanto que o adversário, com mais um ponto, empatou, em casa com o Rio Ave.

Famalicão e Ferreira do Zêzere são equipas com os mesmos objetivos – a manutenção; embora ainda numa fase muito inicial do campeonato, importa à equipa de Cláudio Martins somar pontos para as contas finais da primeira fase.