Famalicão (futsal) só precisa de um ponto para subir

A duas jornadas do final da fase de campeão (e subida) da segunda divisão de futsal, o Famalicão só precisa de um ponto para ascender à Liga Placard, principal campeonato nacional da modalidade.

Apesar do empate, a dois golos, na receção ao Portimonense, a equipa de Paulo Roxo mantêm a liderança com os mesmos quatro pontos de vantagem. Por isso, parte para as duas últimas jornadas como o principal candidato ao título. A acontecer será inédito, tal como a subida será, deste jovem projeto que começou de mão dada com o Cabeçudense.

Cumpridas 12 jornadas, o Famalicão soma 24 pontos, mais quatro que o Belenenses e mais cinco que o Rio Ave. Para ficar a salvo de qualquer surpresa, três pontos nos jogos em falta serão o bastante para garantir o título nacional da segunda divisão de futsal.