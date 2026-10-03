«Esperanos um jogo competitivo e muito exigente. Temos de nos manter fiéis à nossa identidade para conseguirmos retirar coisas positivas da nossa prestação». É desta forma que o treinador da equipa de futsal do FC Famalicão, Cláudio Martins, olha para a partida de segunda-feira, em Braga.

Trata-se da quarta jornada da Liga Placard com os famalicenses a fecharem a ronda, na noite de 5 de outubro, a partir das 20h45.

As duas equipas somam 4 pontos. Na última jornada, os bracarenses empataram a seis golos em Vila do Conde, enquanto que os famalicenses conseguiram a primeira vitória, 3-1, sobre o Eléctrico.