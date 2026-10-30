Tem 23 anos. Chegou ao clube em 2024-2025, tendo como palco a equipa sub-23. É, na hierarquia do plantel principal, o terceiro guarda-redes, atrás de Carevic e Zlobin. No ano passado estendeu o contrato até 2029 e, na noite desta quinta-feira, em estreia absoluta pela equipa principal, foi determinante no feito conseguido pelo FC Famalicão: eliminar o Braga e entrar, pela primeira vez, na final four da Taça da Liga.

Gabriel defendeu três penáltis no desempate (2-2, 3-1 nas grandes penalidades). O guarda-redes, que ao longo do jogo teve outras intervenções de qualidade, foi uma das surpresas do onze apresentado por Ricardo Silva e acabou por vestir a capa de herói… também esteve na grande penalidade, quase a terminar o jogo, que permitiu aos bracarenses a igualdade e levar o jogo para as grandes penalidades.

No entanto, mostrou estar preparado e já está na história do FC Famalicão, pela prestação determinante que levou a equipa a uma qualificação nunca antes conseguida; objetivamente, o Famalicão estará, pela primeira vez, na luta por um título nacional… (não esquecer que nos últimos anos jogou duas semifinais da Taça de Portugal).

No final do jogo desta quinta-feira, Gabriel “Herói” Cabral considerou que trabalhou «para dar o meu melhor nos penáltis, para chegar a este momento e fazer a minha parte. Estreia perfeita? Quase perfeita. Podia ter sido melhor, porque não devia ter feito penálti. Nunca me vou esquecer deste dia», apesar do lance que valeu o empate, já perto do fim, a Ricardo Horta. No entanto, redimiu-se e parou novo remate de Horta, de Jonas Wind e de Dorgeles no desempate.

Em janeiro do próximo ano, numa das semifinais da final four, o Famalicão vai defrontar o Sporting; no outro jogo, medem forças Benfica e Porto. Em Leiria, a final four da Taça da Liga joga-se de 5 a 9 de janeiro.