Para além da excelente prestação (24.º lugar) de Vanessa Carvalho na maratona dos Campeonatos da Europa de Atletismo, houve outro famalicense, Gabriel Maia, a destacar-se em Birmingham. O velocista correu na final da estafeta 4 x 100 mistos que terminou na quinta posição, com 40,90s. Nesta inédita estafeta também correram Tatjana Pinto, Delvis Santos e Arialis Martinez.

Gabriel Maia também correu a estafeta 4×100 masculina, composta por André Prazeres, Delvis Santos e Gerson Baldé, que foi décima segunda.

O atleta estudou na EB 2,3 de Ribeirão, na Secundária Camilo Castelo Branco e competiu pelo Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão. Atualmente, representa o Sporting.

Os Campeonatos da Europa de Atletismo terminaram no passado domingo.

(Foto: Reprodução Facebook Federação Portuguesa de Atletismo)