A Federação Portuguesa de Atletismo divulgou, na tarde desta quinta-feira, as classificações individuais finais do Circuito de Meetings de Portugal. No setor masculino, o mais pontuado, com 4336 pontos, foi Gabriel Maia. O famalicense é velocista do Sporting e esteve recentemente nos Campeonatos da Europa de Atletismo que decorreram em Inglaterra, tendo feito parte das estafetas 4×100 (masculinos e mistos)

Outro famalicense em destaque ao longo da época foi Tiago Pereira que, com 4024 pontos, terminou no décimo lugar. Tiago é especialista no triplo e salto em comprimento e representa o SL Benfica.

Gabriel e Tiago deram as primeiras corridas e saltos, e consequente desenvolvimento, no CCD Ribeirão.

(Foto: FPA/Miguel Fonseca)