Na noite do próximo sábado, a partir das 21 horas, a Casa de Delães (auditório da Junta de Freguesia) recebe a Gala AFSA. Será uma noite de celebração, reconhecimento do mérito e valorização de todos os que contribuem para o crescimento da Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão.

Ao longo da sessão serão distinguidos os protagonistas das três competições – veteranos, 1.ª e 2ª divisões -, bem como decorrerão outras homenagens e distinções especiais.

«Mais do que uma cerimónia de entrega de prémios, queremos proporcionar um momento de encontro, convívio e celebração, reunindo clubes, atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, parceiros, patrocinadores e convidados», expressa a direção da AFSA, presidida por Paulo Cortinhas.