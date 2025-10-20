Famalicão: Gala da Didáxis distingue resultados e empenho dos alunos

A Didáxis reuniu a comunidade educativa, no dia 18 de outubro, no auditório da Casa de Delães, numa gala que distinguiu os alunos que, no ano letivo anterior, estiveram em evidência.

Uma iniciativa que decorreu «num ambiente de celebração, orgulho e reconhecimento», refere a direção da Didáxis.

Durante a gala, foram entregues os diplomas de Conclusão de Ciclo e de Curso, bem como prémios aos alunos que integraram o Quadro de Excelência, Projetos de Excelência e Mérito e Distinção, «valorizando não só os resultados académicos, mas também o empenho, o espírito de iniciativa e o envolvimento em projetos educativos relevantes».

Entre os convidados, esteve o vereador da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Augusto Lima, que, na sua intervenção, realçou a importância de valorizar o esforço dos jovens e o papel fundamental da escola na formação de cidadãos comprometidos com o futuro.

A Gala Didáxis foi também um momento de convívio da comunidade educativa, «num claro sinal de que a educação se constrói em conjunto e com base em valores sólidos».

Em nota à imprensa, a direção da Didáxis conclui que «mais do que uma cerimónia de entrega de prémios, a Gala Didáxis foi um tributo ao trabalho, à dedicação e ao talento dos alunos, professores e colaboradores que diariamente constroem uma escola de referência no concelho de V. N. de Famalicão».