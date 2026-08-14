O Salão Paroquial de Calendário vai receber no dia 9 de outubro, pelas 20h00, uma Gala de Fado e um jantar solidário, com um custo de 30 euros, que revisa angariar fundos para a requalificação do ATL da freguesia e outras obras.

Maria do Sameiro, Pedro Ferreira, Mariana Correia, Sérgio Marques, João Martins, Bruno Brás e Torcato Regufe são os artistas convidados que vão animar todos os presentes.

A reserva de mesas pode ser feita até ao dia 4 de outubro através dos seguintes contactos 911 810 687, 917 250 342 ou 966 265 042.