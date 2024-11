Famalicão: Gala do Desporto atribui prémio excelência à AFSA

“Famalicão, Respira Desporto” é o slogan da Gala do Desporto que está a decorrer no Pavilhão Municipal e que abriu com um minuto de silêncio pelo falecimento do médico Camilo Freitas, uma das figuras maiores do concelho pelo seu trabalho enquanto médico, político e responsável associativo.

No discurso inaugural, Mário Passos elogiou os feitos dos atletas. Um trabalho que resulta de “muito esforço, superando-se a cada dia. São um exemplo para todos e obrigado por tudo o que trouxeram para Famalicão”.

Neste tributo, que estendeu às associações e clubes, aos treinadores e às famílias – “o vosso esteio, quem vos segura e não vos deixam cair” – o presidente da Câmara Municipal não esqueceu os “voluntários ” dirigentes.

Depois, vincou a ideia de que Famalicão deve ter as condições para que sejam praticadas todas as modalidades. Deu como exemplo o Skate Park, que está a ser construído; e as piscinas de 50 metros que já têm projeto pronto e em breve seguem para concurso. Um espaço para o GD Natação e para toda a comunidade.

A construção da pista de atletismo, que ainda não arrancou, pois aguarda decisão do Tribunal de Contas, deve começar ainda este ano, prevê Mário Passos. “É nesta trajetória que queremos continuar, convosco e para que o desporto ganhe e Famalicão também”, concluiu o presidente da Câmara Municipal no discurso de abertura da nona Gala do Desporto que presta homenagem a aos melhores desportistas famalicenses.