Famalicão: Gala do Team Baia decorre na Casa de Esmeriz

Estão abertas, até às 12 horas desta sexta-feira, as votações para o Evento Desportivo do Ano em Famalicão, prémio que será entregue na VII Gala do Desporto de Famalicão que acontece na noite de domingo, a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal.

O Torneio Internacional Cidade de Famalicão 2022 do Clube de Xadrez A2D / Associação Académica da Didáxis, o Famalicão Dança 2021 da Academia Gindança e as organização das Finais da Taça Concelhia da Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão (AFSA) foram, segundo o júri formado por jornalistas, os melhores eventos do ano, cabendo ao público definir o melhor. As votações decorrem online no portal www.famalicaodesportivo.pt .

Esta edição da Gala Famalicenses d’Ouro marca o regresso do evento ao seu formato original, numa sessão que vai distinguir o mérito desportivo de atletas, técnicos, associações e clubes do concelho.

São 21 os nomeados para a edição deste ano, havendo a atribuição do galardão do júri nas categorias Associação/Clube Desportivo do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Atleta Revelação do Ano Feminino, Atleta Revelação do Ano Masculino, Árbitro do Ano e Prémio Excelência – este último, sem lista de nomeados.

Para Associação/Clube Desportivo do Ano estão nomeados a Escola Atletismo Rosa Oliveira, Núcleo de Árbitros de Futebol de V.N. Famalicão e Academia Gindança

Dirigente do Ano: Conceição Rodrigues – Famalicense Atlético Clube; Márcio Sousa – Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão (AFSA); Mário Oliveira – Clube de Xadrez A2D / Associação Académica da Didáxis

Treinador do Ano: Luís Silva – Associação de Boccia Luís Silva, Cidália Silva – Famalicense Atlético Clube; Sérgio Costa e Rita Almeida – Academia Gindança

Atleta Revelação Feminino: Ana Marinho – Escola Atletismo Rosa Oliveira; Adriana Rocha – Sport Lisboa e Benfica; e Rita Silva – Academia Gindança

Atleta Revelação Masculino: Ballas Júnior (Trial), Tiago Pereira – Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão e Tomás Araújo – Sport Lisboa e Benfica

Árbitro do Ano: João Pinheiro – Núcleo de Árbitros de V. N. Famalicão, José Barbosa – Associação de Voleibol de Braga e Filipe Antunes – Associação de Atletismo de Braga

Evento Desportivo do Ano (Votação Online)

Torneio Internacional Cidade de Famalicão 2022 – Clube de Xadrez A2D / Associação Académica da Didáxis, Famalicão Dança 2021 – Academia Gindança e Finais da Taça Concelhia – Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão (AFSA)

Para além destes prémios, o município atribui o galardão Famalicense d’Ouro a todos os campeões nacionais e internacionais de diferentes modalidades.

Na sexta edição da festa do desporto famalicense foram entregues galardões a cerca de 84 atletas de 13 modalidades, pelos títulos de campeões alcançados na época 2021 e 2020/2021, num total de 11 sessões descentralizadas. Já o único galardão do júri, o ‘Prémio Excelência’, foi entregue ao ex-atleta do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, João Araújo.