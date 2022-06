Famalicão: Gala Internacional do Bgreen na noite desta quinta-feira

A Gala Internacional do Bgreen – Ecological Film Festival acontece na noite desta quinta-feira, às 21h30, no auditório ao ar livre do Parque da Devesa. No evento serão entregues os prémios «Grande Prémio bgreen // ecological film festival», «Bgreen Júnior», «Menção Honrosa», «Melhor Making-of», «Prémio do Público» e «Prémio Alphonse Luisier», e exibidos os filmes vencedores. Também haverá um momento dedicado ao projeto social do Bgreen.

Com a abertura da gala a cargo do vereador da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Augusto Lima, a edição deste ano tem a concurso cerca de 30 vídeos, criados por jovens estudantes oriundos de cinco países – Portugal, Espanha, Noruega, Colômbia e Chile. No que refere a Famalicão, encontram-se em competição, com uma curta-metragem cada, a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado e Escola Profissional Cior.

O Bgreen – Ecological Film Festival é um festival de vídeo dedicado a temas ligados à causa ambiental e à ecologia, destinado a estudantes com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos. É promovido e organizado, desde 2011, pela OFICINA – Escola Profissional do INA, com o apoio de várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Trata-se de um projeto educativo de âmbito internacional que já contou com a participação de 26 países, 800 escolas e cerca de 12 mil alunos.