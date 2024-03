Famalicão: Vítima mortal do acidente na linha do Minho (em Barcelos) é de Arnoso Santa Eulália

O homem que foi colhido mortalmente, na manhã desta terça-feira, por um comboio, em Barcelos, é natural de Arnoso Santa Eulália.

O alerta para a situação foi dado às 09h53, em Midões.

Desconhece-se as circunstâncias do atropelamento, no entanto, a vítima, de 38 anos, estaria a circular na linha férrea.

Foto arquivo