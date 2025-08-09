Famalicão: Garagem destruída por incêndio

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses foram alertados, ao final da tarde deste sábado, para um incêndio na garagem de uma habitação, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O alerta chegou às 19h20 para uma moradia na Rua da Fonte.

Segundo fonte do socorro, as chamas ficaram confinadas à garagem e provocaram diversos danos materiais.

Não há registo de feridos.