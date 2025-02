Famalicão: Gasóleo fica mais caro na próxima semana, gasolina mantém-se

O folclore e as suas tradições têm um lugar de destaque na Rádio Cidade Hoje desde os primeiros tempos da estação. Um dos programas mais emblemáticos dessa aposta é o “Hoje é Domingo”, que este ano celebra 35 anos de emissões ininterruptas, mantendo viva a essência da música e cultura popular portuguesa.

A primeira edição do programa foi para o ar a 11 de fevereiro de 1990, com a condução de José Marques, abrindo um espaço inteiramente dedicado ao folclore. Pouco tempo depois, Manuel Moreira assumiu a condução e ajudou a consolidar este projeto radiofónico, que rapidamente se tornou uma referência.

Durante estes 35 anos, todos os domingos, das 07h às 10h, o “Hoje é Domingo” tem levado a riqueza do folclore a toda a região através dos 94 FM e 104.6 FM da Cidade Hoje. Com a evolução digital, o programa expandiu-se para além-fronteiras, alcançando ouvintes espalhados pelo mundo, que encontram na rádio um elo de ligação às suas raízes culturais.

Com a dedicação do seu atual anfitrião, o “Hoje é Domingo” transformou-se em mais do que um simples programa de rádio. Ao longo dos anos, promoveu diversas iniciativas, como o Festival de Folclore, que reuniu centenas de ouvintes no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, num verdadeiro tributo à tradição.