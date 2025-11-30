Concelho, Sociedade

Famalicão: Gatos com três meses passaram dois dias no topo de árvore, foram resgatados pelo CROA

Três gatos, com cerca de três meses, foram resgatados esta semana após terem passado quase dois dias no topo de uma árvore na vila de Joane, em Famalicão. Segundo moradores, os animais miavam de forma contínua e não conseguiam descer sozinhos.

A operação de salvamento foi conduzida pela equipa de resgate do Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) de Famalicão e durou aproximadamente uma hora e meia.

Os três gatos foram retirados sem qualquer ferimento e transportados para o CROA, onde ficarão sob observação e cuidados adequados.

Famalicão: Derrotados no último segundo

Na noite deste sábado, o FC Famalicão perdeu, 2-1, em casa da AF Fundão que marcou o golo da vitória no último segundo.

Nesta partida da décima primeira jornada da Liga Placard futsal, a equipa da casa marcou aos 8 minutos e foi com esta vantagem que o jogo chegou ao intervalo, apesar de oportunidades numa e noutra baliza.

Na segunda parte, os jogadores de Kitó Ferreira foram tentando o empate que só chegou ao minuto 36, por João Costa, na conclusão de uma boa jogada coletiva. A partida estava condenada ao empate quando, no último segundo, a equipa da casa alcançou o golo da vitória, por Pedro Marques.

O Famalicão mantém os 11 pontos, a sétima posição e na próxima jornada, a primeira da segunda volta, joga em casa do Caxinas.

Famalicão: FAC também segue para a próxima eliminatória da Taça de Portugal

Ao final da tarde deste sábado, o FAC jogou em casa do GD Estreito, que eliminou da Taça de Portugal. Ao intervalo o conjunto famalicense já vencia por 0-3, vantagem que foi alargada na segunda parte, para um 1-7 final.

Juan Lopéz e Martim Almeida bisaram no jogo e os restantes golos foram marcados por Carlos Dias, João Coelho e Gonçalo Barbosa.

Depois do Riba d’ Ave carimbar a passagem aos dezasseis avos de final da Taça de Portugal, após goleada, 2-12, em Penafiel, agora foi a vez do Famalicense marcar lugar no sorteio da próxima eliminatória.

Famalicão: Riba d’ Ave goleia e segue em frente na Taça de Portugal

Na tarde deste sábado, o Riba d’ Ave foi a Penafiel golear a equipa local, por 2-12, seguindo para os dezasseis avos de final da Taça de Portugal de hóquei patins.

Diante do HC Penafiel, a equipa de Jorge Ferreira fez valer os seus créditos e ao intervalo já vencia por 0-8. Gonçalo Santos (2), Gustavo Pato (4), Gonçalo Machado (2), Francisco Matos (2), Dinis Abreu e “Nanu” Castro foram os marcadores de serviço nesta robusta goleada sobre uma formação do terceiro escalão.

A equipa ribadavense, da primeira divisão nacional, cumpriu o seu dever, mas com respeito pelo adversário que teve pela frente.

Famalicão empata (2-2) em casa do Moreirense

Da visita a Moreira de Cónegos o Famalicão apenas trouxe um ponto, sendo que a justiça do jogo poderia dar mais dois. Os jogadores de Hugo Oliveira desenharam sempre os melhores momentos, desperdiçaram oportunidades e, em larga maioria, dominaram o encontro. O Moreirense também teve os seus momentos, só exibidos na segunda parte.

Um forte coletivo, pejado de grande qualidade técnica individual, permitiu ao FC Famalicão jogar e controlar os primeiros 45 minutos. Também o fez na segunda, mas aqui não tão constante.

Na primeira parte houve apenas um golo, por Zabiri, mas a equipa de Hugo Oliveira podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais alargada.

O golo nasceu de um centro perfeito de Gil Dias, da direita do ataque famalicense, que encontra o campeão do mundo sub-20, entre os defesas centrais, a cabecear com sucesso aos 21 minutos. Nove minutos depois, após um excelente passe de Justin de Haas, a partir do meio campo defensivo, Zabiri isola-se e desfere um remate colocado que obriga o guarda redes contrário a uma boa defesa para canto.

Era o Famalicão bem mais perto do segundo golo do que a equipa da casa do empate. Porém, aos 37 minutos, um remate de Dinis desvia num famalicense e quase trai Carevic que, junto à barra, manda a bola para fora. Antes do intervalo, Carevic estava no caminho da bola, após cabeceamento de Schettine.

Na entrada da segunda parte, o Famalicão facilita no lado esquerdo da defesa e dali nasce o centro que dá o golo do empate do Moreirense, marcado por Schettine. A resposta famalicense veio dos pés de Gustavo Sá, aos 52 minutos, mas o remate, em jeito, encontra no caminho para a baliza um defesa adversário. Dois minutos depois, novamente Zabiri a “cheirar” o golo num cabeceamento perigoso, após centro de Pedro Bondo.

E o segundo golo veio aos 56 minutos, por Gustavo Sá. Foi na sequência de um livre da esquerda, com o médio criativo a colocar a bola, por uma nesga, no fundo da baliza. A nova vantagem famalicense mostrava que o empate antes alcançado pela equipa da casa foi um acaso e não resultado de um crescimento efetivo. Até porque o Famalicão continuou senhor do jogo e sempre a prometer alargar a vantagem.

Foi de livre, aos 64 minutos, que o Moreirense volta a criar perigo, sanado por Carevic. A resposta veio novamente de Zabiri que, em esforço, quase fez o terceiro golo valendo a intervenção de André Ferreira.

Nesta altura vivia-se uma fase de parada e resposta que chegou aos 75 minutos num remate perigoso de Vasco Sousa que Carevic desvia para o alívio final de um companheiro. A ameaça moreirense consumou -se no empate, aos 79 minutos, por Dinis Pinto.

O Famalicão volta a crescer e a ameaçar a equipa da casa que, aos 87 minutos, fica reduzida a 10 jogadores, com a saída de Maracás com o segundo amarelo. No entanto, até final nada mais houve de relevo.

Cumpridas 12 jornadas, o FC Famalicão soma 20 pontos e continua sem perder fora de portas. Na próxima jornada, recebe o Braga.

Vigilante de Famalicão condenado por violência doméstica: Quase três anos de prisão (pena suspensa)

Um vigilante de Famalicão foi condenado a dois anos e dez meses de prisão, com pena suspensa, por agredir a companheira em Braga, avança o jornal O Minho. A suspensão da pena depende do cumprimento de regras, incluindo proibição de contacto e de aproximação à vítima, e participação em programas de prevenção de violência doméstica.

Entre junho de 2022 e março de 2023, o arguido passou a agredir física e psicologicamente a mulher, provocando-lhe medo, ataques de pânico e necessidade de acompanhamento hospitalar e psicológico.

O tribunal destaca que o arguido não mostrou arrependimento e que a violência doméstica é uma realidade preocupante, que exige prevenção. A vítima receberá uma indemnização de dois mil euros.

Barcelos: Homem de 40 anos arguido por transportar roupa contrafeita

Um homem de 40 anos foi constituído arguido por contrafação no dia 27 de novembro, na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Barcelos da GNR.

Durante a operação, os militares detetaram que o suspeito transportava 360 peças de vestuário contrafeito no interior do veículo, todas ostentando logótipos de marcas conceituadas. O material apreendido foi imediatamente retirado de circulação pelas autoridades.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos, que dará seguimento ao processo.