Famalicão: Gavião em festa com o Dia da Freguesia

No próximo fim de semana, Gavião celebra o Dia da Freguesia e também apresenta a sua Mostra Comunitária. As principais atividades decorrem no adro da igreja, ou em espaços próximos. Abre no sábado, às 10 horas, com o torneio de atletismo de rua; 12 horas, abertura da praça alimentar; 14h30, arranca a Mostra Comunitária; 15 horas, festa das crianças; 16 horas, 7.ª Mini Voltinhas de Motas Clássicas de Gavião; e demonstração de danças pela atividade da EB1, Escola D. Maria II e Mais Plural; 19h30, demonstração de exercícios Alex Ryu Jitsu; 21h30, atuação do Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião; 22h45, DJ Terribles.

No domingo, pelas 9 horas, pequeno almoço em Gavião; 10 horas, missa solene; 11 horas sessão solene do Dia da Freguesia.

Recorde-se que desde o passado sábado, com a Corrida Popular e Caminhada Solidária, Gavião celebra o Dia da Freguesia com várias atividades que envolvem o movimento associativo. Por exemplo, esta quarta-feira decorreu a Caminhada Noturna da Escola EB1 (foto) que percorreu vários ruas e lugares desta localidade que faz parte da área urbana da cidade de Famalicão.