Famalicão: Gavião quer condições para ter a população sénior mais ativa

A Liga Portugal atribui notas – de 0 a 5 – a cada um dos tapetes verdes nas respetivas jornadas, promovendo uma classificação detalhada que será atualizada ao longo da época.

Na sexta jornada, disputada no passado fim de semana, o relvado do Estádio Municipal de Famalicão teve nota 4, sendo que o tapete verde do Estádio José Alvalade (4,75) teve a melhor nota, dos nove jogos disputados. No segundo posto ficou o Estádio do Dragão, com 4,38. No terceiro lugar, houve igualdade entre quatro tapetes verdes, com os relvados dos estádios do FC Famalicão, FC Vizela, Rio Ave FC e Vitória SC, todos com nota 4,00.

No que toca à classificação geral, é o Estádio Cidade de Barcelos (4,96) que lidera, à frente dos relvados do Estádio do Dragão e do Estádio José Alvalade, ambos empatados no segundo lugar, com nota média de 4,79. O relvado do FC Famalicão é sétimo com 4,12.

Foto: FC Famalicão