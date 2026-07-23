A equipa joanense tem oficializado várias renovações no plantel sénior para a nova temporada. Recorde-se que a formação orientada por Sérgio Campos, treinador que renovou recentemente o seu vínculo, vai voltar a competir na Pró-Nacional.

A mais recente renovação é a de Vitinha Martins. O extremo, de 22 anos, vai cumprir a terceira época consecutiva ao serviço do GD Joane. Na temporada passada realizou 16 jogos e apontou seis golos. Ao longo da carreira sénior representou ainda o CCD Santa Eulália e o GD Serzedelo.

Também o guarda-redes Henrique Luso continua no clube. O jovem, proveniente da formação, integra em definitivo o plantel sénior, depois de duas temporadas ao serviço da equipa de sub-19.

André Pinto é outra das renovações confirmadas. O médio prepara-se para cumprir a terceira época consecutiva no emblema famalicense. Em 2024/25 disputou 35 partidas e marcou três golos. Antes de chegar ao GD Joane passou por Maria da Fonte, Vila Meã, Anadia, Merelinense, Vizela, Trofense, Mirandela e Pedras Salgadas.

João Ferreira também prolongou a ligação ao clube e vai entrar na quarta temporada consecutiva em Joane. Habitual titular, realizou 34 jogos na última época. No passado representou Ribeirão FC, Torcatense, Pevidém SC, Berço SC e Caçadores das Taipas.

Quanto às novidades no plantel de Sérgio Campos, o GD Joane anunciou a contratação de André Jorge. O avançado, de 28 anos, chega proveniente do SC Courense, onde marcou 19 golos em 28 jogos na última temporada. Ao longo da carreira vestiu ainda as camisolas do Naval 1893, Marialvas, Marinhense e SC Pombal, clube onde concluiu a formação.

Outro reforço já oficializado é Luca Pereira. O defesa-central, de 25 anos, chega da AD Esposende para o setor defensivo dos joanenses, depois de uma passagem pelo futebol andorrano ao serviço do UE Santa Coloma. No currículo conta, ainda, com passagens por Gondomar SC e Rio Ave.

Na temporada passada, o GD Joane terminou a Pró-Nacional no 8. º lugar. Sérgio Campos assumiu o comando técnico a meio da época e, nos seis jogos em que orientou a equipa, somou três vitórias. Antes de assinar pelo clube, o treinador esteve ao serviço da AD Esposende.