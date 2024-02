Famalicão: GD Joane defende primeiro lugar na pró nacional em casa com o Merelinense

Depois da pausa para a eliminatória da Taça AF Braga, com o Joane a ser a única equipa famalicense a marcar presença na próxima ronda, os campeonatos distritais regressam este domingo.

Na pró nacional joga-se a jornada 20 com a equipa de Duarte Nuno, que lidera a prova, com 38 pontos, a receber no domingo, às 15 horas, o Merelinense. Ainda no domingo, à mesma hora, o Bairro, penúltimo da classificação, com 17 pontos, recebe o Ponte. No sábado, às 10 horas, o Ninense (13.º, 25 pontos) joga em casa do Berço, enquanto que a Oliveirense (3.ª, 33 pontos) joga às 15 horas em Celeirós.

Na divisão de honra joga-se a jornada 17, com o S. Cosme a receber, no sábado, às 15 horas, o Santa Eulália.

Na série D da 1.ª divisão, que reúne as equipas famalicenses, disputa-se a jornada 14: UD Calendário-Mouquim (sábado, 15 horas); Figueiredo-Louro, Operário-Delães, Sequeirense-Ruivanense, Lousado-Fradelos, Celeirós B-S. Cláudio e Guisande-Gondifelos (domingo, às 15 horas).

O CD Lousado lidera a série, com 30 pontos.