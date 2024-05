Famalicão: GD Joane é campeão e regressa aos nacionais de futebol

O GD Joane é o campeão da edição 2023/2024 da Pró Nacional da AF Braga. O histórico emblema famalicense, para além do título, conseguido a uma jornada do final da prova, garante o regresso aos nacionais de futebol na próxima época.

O feito foi conseguido na tarde deste sábado, após a vitória, 1-0, sobre o Selho. A vitória (ou o mesmo resultado do segundo classificado) era o bastante para garantir o título mas, mesmo assim, o seu mais direto opositor, o Maria da Fonte foi derrotado em Prado e foi apanhado no segundo lugar, pelos famalicenses da Oliveirense, ambos com 67 pontos a 7 de distância dos novos campeões distritais.

No Estádio de Barreiros, na vila de Joane, viveram-se intensas emoções. O jogo era encarado como «a hora de fazer história» e ela foi feita pelos comandados de Duarte Nuno. O único golo do encontro foi marcado ainda na primeira parte, momentos depois dos 15 minutos, por intermédio de Pedrinho. Foi este golo que foi levado para a etapa complementar, com todos os jogadores cientes de que a vantagem era para manter e, se possível, alargar o marcador. Não aconteceu, mas a vitória aí está e a festa também.

No final da partida, num dia de chuva, as lágrimas escorriam da cara dos protagonistas, por entre abraços e cânticos efusivos vindos das bancadas cheias.

O título da pró nacional e a subida ao Campeonato de Portugal são conquistas merecidas de todo o grupo de trabalho, liderado pelo treinador Duarte Nuno, dado que os joanenses foram, de forma clara, a equipa mais consistente da prova. O GD Joane foi um conjunto muito equilibrado no seu jogo e, nos momentos menos bons, soube sempre reagir, empurrado pela união que imperou e pelo objetivo que todos perseguiam: o título. Acresce que em 33 jogos (falta ainda uma partida) sofreu apenas uma derrota e é, de forma muito clara, a melhor defesa, com apenas 16 golos sofridos. Ofensivamente, os números são mais modestos, com 47 golos apontados.