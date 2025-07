Famalicão: GD Joane faz jogo-treino com o Felgueiras

Catarina Rocha é a candidata do PAN à União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim. Esta professora de Artes Visuais, de 41 anos, abraça as causas do partido na freguesia de onde é natural. E, declarações, a candidata diz que é necessário «aproveitar a proximidade e a interligação das freguesas com o centro urbano e potenciar um desenvolvimento sustentável para o território».

Uma das bandeiras do PAN é declarar Antas e Abade de Vermoim livres de herbicidas em espaços públicos, «promovendo alternativas ecológicas, assim como, reivindicar junto da Câmara Municipal a elaboração de uma estratégia para garantir a criação de mais e melhores percursos pedonais e cicláveis, com ligação entre pontos-chave da freguesia, por forma a promover ruas mais seguras e acessíveis para todas as pessoas», refere a candidata.

Catarina Rocha defende que as freguesias devem ser «um espaço seguro e de bem-estar para todas as pessoas e proteger a sua fauna e flora, pois só assim se promovem localidades onde é bom viver. Tornar Antas e Abade de Vermoim livre de herbicidas não só irá promover a sua biodiversidade como devolver-se-á saúde e natureza aos habitantes, que poderão desfrutar dos corredores verdes que farão a ligação até ao centro da cidade, tornando todos esses percursos, locais seguros para todos os que lá vivem e transitam», reforça.

O PAN Famalicão quer também desenvolver uma forte campanha de proteção animal, nomeadamente de identificação de animais errantes, disponibilização de espaços para colónias e pugnar junto da Câmara por mais apoios e meios de socorro e resgate animal. «Não podemos continuar a testemunhar um sofrimento atroz de animais abandonados na nossa freguesia, que ficam muitas vezes à mercê da boa vontade dos fregueses, sem qualquer ajuda e apoio das entidades responsáveis, ou que, em final de linha, acabam presos numa jaula do CROA», critica a candidata.