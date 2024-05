Famalicão: GD Joane firme na liderança da pró nacional a três jornadas do final do campeonato

Um golo de Jussane foi o bastante para o GD Joane vencer o Celeirós, na jornada 31 da pró nacional da AF Braga e, assim, continuar isolado na frente da classificação, com 68 pontos, com quatro de distância sobre o Maria da Fonte que venceu, 0-2, em Nine.

A equipa de Duarte Nuno, a três jornadas do final do campeonato, continua firme na frente da classificação e até ao último jogo terá como adversários o Bairro, no próximo domingo; segue-se a receção ao Selho; e fecha a prova em casa do Ponte.

Ainda na jornada passada, a Oliveirense venceu, 2-4, o Berço e o Bairro perdeu, 1-0, em Ronfe. Na classificação, a equipa de Oliveira Santa Maria é terceira, com 61 pontos, enquanto que o Bairro é penúltimo, com 27 pontos. O Ninense é décimo primeiro, com 40 pontos. Na próxima jornada, joga-se o dérbi Bairro-Joane, a Oliveirense recebe o Prado e o Ninense visita o Merelinense.

Na divisão de honra jogou-se a jornada 28 e o S. Cosme conseguiu uma importante vitória, 1-0, sobre o Torcatense, na luta pela manutenção. Na série B, a equipa de Vale S. Cosme é décima segunda, com 34 pontos. Na próxima jornada joga em casa do Celoricense.

Na 1.ª divisão, série D, jogou-se a penúltima jornada. O Lousado, já campeão, venceu o Ruivanense, por 1-0, e o Operário, na luta pela promoção à divisão de honra, conseguiu igual resultado sobre o Figueiredo. A equipa de Mões está em terceiro lugar, com 46 pontos, os mesmos do segundo, o Guisande. O Lousado é o líder incontestado, com 56 pontos. Outros resultados: Celeirós B, 2-Delães, 1; Calendário, 6-Louro, 2; Gondifelos, 1-Fradelos, 1; Guisande, 6-São Cláudio, 1; Sequeirense, 4-Mouquim, 0.

Última jornada: Mouquim-Operário, S. Cláudio-Lousado, Louro-Gondifelos, Fradelos-Guisande, Ruivanense-Celeirós B, Delães-Sequeirense e Figueiredo-Calendário.