Famalicão: GD Joane já tem adversário na Taça de Portugal

No próximo domingo, em Ponte de Lima, o GD Joane joga a Taça dos Campeões do Minho, prova que reúne o vencedor da AF Braga e da AF Viana do Castelo da época passada.

A equipa famalicense, que venceu a Pró Nacional da AF Braga, vai defrontar o GD Atlético dos Arcos, vencedor da AF Viana do Castelo.

O jogo é de entrada gratuita e realiza-se no Campo do Cruzeiro, a partir das 17h00. Em caso de empate no final dos 90 minutos, a decisão do título do Minho passa diretamente para os penáltis.

Antes do início do Campeonato de Portugal, a equipa de Duarte Nuno joga a Supertaça da AF Braga, com o Vieira, na tarde do dia 11 de agosto, no campo do Santa Eulália, em Vizela.