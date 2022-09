Famalicão: GD Joane joga esta quarta-feira com o Vitória SC

Quarenta e seis fotógrafos, do concelho e de outros pontos do país, participaram, no passado sábado, na décima edição da Maratona Fotográfica.

Os participantes tiveram pela frente o desafio de fotografar os temas propostos pela organização e, deste modo, conheceram a cidade de perto, dado que alguns visitaram a cidade pela primeira vez, atraídos por este evento de fotografia que é organizado pela Associação Caixa de Imagens.

O ponto de encontro foi na Praça Álvaro Marques, para daí começarem a explorar o primeiro tema: “Os Paços do Concelho” onde foram acolhidos por elementos da Câmara Municipal, a quem a organização agradece a disponibilidade ao contextualizarem a história dos espaços à medida que os participantes iam percorrendo o interior do edifício, nomeadamente o Salão Nobre e a Assembleia Municipal. Depois, seguiu-se a busca de referências para responderem aos restantes temas propostos: “Emoções”; “Encantos das Hortas” com visita às hortas da comunitárias; “Vida por Vida” com passagem pelos Bombeiros de Famalicão; “Arte”; “Reflexos”; “Famalicão pelo meu olhar” e “Passado e Presente”

O concurso terminou com um Porto de honra, oferecido pela organização a todos os participantes, que levaram excelentes recordações da cidade e de mais um Maratona Fotográfica. Agora, segue-se a avaliação do júri para escrutínio dos vencedores, que serão conhecidos no final de outubro, em cerimónia a realizar no auditório da Casa do Território em data a anunciar.