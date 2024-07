Famalicão: GD Joane prepara participação no Campeonato de Portugal

De 25 a 28 de julho, a paróquia da Carreira celebra S. Tiago com um vasto programa religioso e musical que abre com uma celebração eucarística às 20 horas, seguindo-se a exibição da Marcha da Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte e uma sessão de fogo de artifício, momento que se repetirá no final da noite em cada dia da festa.

No dia 26, a partir das 20h30, há Noite Branca, com a atuação da Tuna Académica da Universidade Lusíada e do DJ Jonny Deep.

Uma missa Vespertina, às 17 horas, abre o terceiro dia da festa que terá o concerto de Norberto Ferreira e da Orquestra Pentágono. Por último, no dia 28, às 10 horas, celebra-se a eucaristia em honra de S. Tiago. De tarde, antes da procissão, marcada para as 16 horas, decorre a oração Mariana.

Mais tarde, pelas 17 horas, atua a Academia Sénior de Carreira/Bente, seguindo-se o Rancho de S. Pedro de Bairro com a festa a terminar com nova sessão de fogo.