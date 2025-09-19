Famalicão: GD Joane testa invencibilidade na receção ao Vila Chã

A quinta jornada da pró nacional da AF Braga joga-se este fim de semana. As duas equipas famalicenses na prova – Joane e Oliveirense – jogam domingo, às 16 horas. O GD Joane, terceiro da classificação, com 8 pontos, a um dos dois primeiros, recebe a UD Vila Chã, que tem sete pontos. A Oliveirense, décima segunda com quatro pontos, visita o Marinhas, oitavo com 7 pontos.

Nesta jornada o Joane, treinado por José Manuel Teixeira, testa a sua invencibilidade, enquanto que a Oliveirense, de Bernardino Névoa, tenta a segunda vitória consecutiva.

A divisão de honra vai para a segunda jornada. Na série A, a AD Ninense, que venceu o jogo inaugural, visita o Este no sábado, às 16 horas. Na série B, no domingo, às 16 horas, o Operário, também vitorioso no jogo inaugural, visita o Taipas.