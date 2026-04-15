Famalicão: GD Joane vai para o terceiro treinador na presente época

Na noite do próximo domingo, o FC Famalicão visita a “Pedreira”, a casa do SC Braga, onde, a 16 de dezembro de 2024, Hugo Oliveira, vindo do Fulham, assumiu o comando técnico do conjunto famalicense, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal.

Nessa época, Hugo Oliveira levou a equipa ao sétimo lugar, com 47 pontos, pontuação que já igualou esta temporada, ameaçando os 54 pontos (a melhor pontuação de sempre) na época de regresso à I Liga.

Em 2024/2025, o treinador, que substituiu Armando Evangelista à jornada 14, liderou o grupo em 21 encontros, com oito vitórias. Na presente época, o treinador, de 46 anos, soma 32 jogos (29 Liga e 3 Taça de Portugal) com 15 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.

Com contrato renovado até 2028, o Melhor Treinador de Março da I Liga tem batido recordes ao serviço do FC Famalicão. Detém a maior percentagem de vitórias (43,85%) do clube na I Liga e ocupa a terceira posição na lista de treinadores com mais jogos na liderança da equipa no campeonato principal.

Depois de, na época passada, ter igualado o registo histórico no que concerne ao número de jogos consecutivos sem sofrer golos no campeonato, o treinador conduziu recentemente a equipa a dois recordes. A vitória, recente, ante o Nacional foi a quinta consecutiva em encontros da I Liga, num registo ímpar na história do clube. Este triunfo foi o 14.º em que manteve a baliza a zero, estabelecendo-se como o melhor registo de sempre do clube em termos de ‘clean sheets’ em jogos do principal escalão do futebol português.

A par destes números, a equipa tem recolhido muitos elogios pela qualidade de jogo e pela potenciação do talento individual dos jogadores.