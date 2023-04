Famalicão: GD Natação com três medalhas nos nacionais

Ana Rita Costa, Ana Sofia Cardoso e Maria Inês Azevedo, da Escola Secundária D. Sancho I, venceram o concurso nacional “Inventa o teu jogo” do 16.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Este concurso tem como objetivo incentivar os alunos a imaginar, desenvolver e testar um jogo matemático. As alunas apresentaram o jogo “Menos é Mais” que lhes valeu o primeiro lugar. Os resultados foram divulgados na passada sexta-feira.

No âmbito de um trabalho de projeto à disciplina de Matemática A, sob a coordenação da professora Carla Navio Dias, os alunos da turma 1202 construíram 9 jogos de tabuleiro originais (tabuleiro, peças e regras). Além de participarem no concurso nacional realizaram uma apresentação destes jogos no “Dia Internacional da Matemática”, 14 março, na biblioteca da escola.

A final do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM16) decorreu no dia 24 de março, na Universidade de Aveiro. A Associação Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva são os promotores deste concurso desde 2004. A atual edição do campeonato foi organizada pela Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro , pelo Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e pelo Projeto Matemática