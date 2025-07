Famalicão: GD Natação conquista 11 medalhas no Campeonato Nacional

Vladimir Petkov, em representação do GD Dias Ferreira, venceu a décima segunda edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão. Na prova organizada pelo Clube de Xadrez Associação Académica Didáxis (CX A2D) somou 7,5 pontos nas nove rondas disputadas. Com esta vitória, arrecadou o prémio monetário de 1200 euros, impondo-se na última prova do Portugal Chess Tour 2024/25, jogada no ritmo clássico e que contou com 110 jogadores.

No torneio que decorreu de 21 a 27 de julho, no Complexo Desportivo de Vale S. Cosme, o pódio absoluto foi preenchido pelos mestres internacionais Irakli Akhvlediani (GD Dias Ferreira), segundo classificado com 7 pontos (800€), e Vladyslav Larkin (Estrelas S. João de Brito), também com 7 pontos (600€).

Com um prize-money total de 4500 euros, o torneio destacou-se pelo elevado nível competitivo, reforçando o estatuto de uma das provas mais exigentes do panorama xadrezístico nacional.

A comitiva do clube organizador, CX A2D, foi a mais numerosa, com 26 atletas. O Mestre Nacional Paulo Pinho destacou-se ao classificar-se no nono lugar absoluto, com 6,5 pontos em 9 jogos, recebendo um prémio de 100 euros.

A cerimónia de encerramento contou com a presença do vereador do Desporto do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, do vice-presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Paulo Felizes, do árbitro internacional Luciano Rietter, da presidente da A2D, Carla Costa, e do coordenador do CX A2D, Mário Oliveira. Foram premiados 20 dos 110 participantes, sendo os prémios acumuláveis.

Além da vertente competitiva, o evento incluiu uma componente formativa, com a realização de um Estágio de Xadrez de Iniciação e Competição, dinamizado pelo MN Paulo Costa pelo segundo ano consecutivo, dirigido a jovens talentos distritais e nacionais.

Em paralelo, realizou-se na manhã do passado sábado, o torneio de rápidas BLITZ CHESS OPEN PEIXOTO RODRIGUES, onde cada jogador dispunha de 3 minutos mais 2 segundos por lance. Com a participação de 53 jogadores, o grande vencedor foi o MI ucraniano Vlad Larkin, que arrecadou 250 euros de prémio. Completaram o pódio absoluto o GM cubano Lelys Martínez e o GM ucraniano Egor Bogdanov, em 2.º e 3.º lugares, respetivamente. O CX A2D voltou a ser o clube mais representado, com 15 atletas, destacando-se José Santos, que obteve um promissor sétimo lugar absoluto.