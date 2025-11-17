Famalicão: GD Natação conquista 43 medalhas nos Campeonatos Territoriais

Nos Campeonatos Territoriais de Juvenis, Juniores e Seniores e no Torneio Territorial de Fundo, disputados no passado fim de semana em Felgueiras, o Grupo Desportivo de Famalicão conquistou 43 medalhas – 15 de ouro, 12 de prata e 16 de bronze.

A competição contou com a participação de 389 atletas, em representação de 22 clubes, sendo que o clube famalicense apresentou-se com 29 nadadores, 21 masculinos e 8 femininos.

Entre os resultados mais relevantes destacam-se os títulos territoriais conquistados por Mafalda Mesquita (400 Livres, 200 Costas e 100 Costas) — seniores; Rodrigo Pereira (50 Mariposa e 100 Mariposa) — seniores; Rodrigo Ferreira (50 Livres e 50 Mariposa) — juvenis A; Afonso Monteiro (200 Livres, 400 Livres, 1500 Livres, 100 Estilos e 400 Estilos) — juvenis A; Afonso Ribeiro (200 Bruços) — juvenis A; e Francisco Silva (100 Costas e 200 Costas) — seniores.

Além dos títulos e medalhas, vários atletas alcançaram marcas de grande relevância. Mafalda Mesquita foi a 3.ª atleta mais pontuada absoluta, com 651 pontos, desempenho reforçado pelos títulos nos 400 Livres e 200 Costas e pelo pódio nos 800 Livres.

Afonso Monteiro, para além de 5 títulos territoriais, foi o mais pontuado do escalão juvenil, com 602 pontos, e venceu, de forma categórica, o Torneio de Fundo Juvenis A com um total de 1176 pontos.