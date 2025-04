Famalicão: GD Natação correu e pedalou em casa

Viana do Castelo entra no Quadrilátero e reforça discussão sobre a criação da Área Metropolitana do Minho

O Quadrilátero Urbano, associação de municípios que agrega Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão passa a designar-se Pentágono Urbano com a integração de Viana do Castelo.

A assinatura do protocolo de adesão aconteceu esta segunda-feira, na Comunidade Intermunicipal do Cávado. No ato estiveram presentes os presidentes das câmaras fundadoras do Quadrilátero Urbano, uma rede estratégica formada em 2008.

Com esta adesão, Viana do Castelo passa a beneficiar de novas oportunidades de financiamento e acesso a projetos conjuntos nas áreas da mobilidade sustentável, inovação empresarial, cultura e turismo. Por outro lado, o município vianense é mais um a contribuir para o reforço da coesão territorial a vários níveis. Talvez por isso, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, considerou que esta adesão vem reforçar a discussão sobre a criação «de um novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente com a eventual criação da Área Metropolitana do Minho».

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, considera que a adesão a esta associação de municípios «é um momento histórico» e «uma oportunidade para o desenvolvimento do território». A integração na rede permite, a seu ver, «o desenvolvimento de projetos inovadores nas áreas da mobilidade, cultura, inovação empresarial e cooperação internacional, reforçando, ainda mais, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a competitividade regional».

A adesão de Viana do Castelo «é um sinal de que estamos a construir uma rede de municípios cada vez mais forte e integrada», da qual fazem parte cinco dos 20 concelhos mais exportadores, «que representam cerca de 10% das exportações nacionais e 25% das exportações do Norte de Portugal. São territórios que têm demonstrado grande pujança em vários setores de vanguarda tecnológica e de inovação», afirmou Ricardo Rio, que preside ao agora designado Pentágono Urbano.

Para o autarca de Braga, a entrada de Viana do Castelo «representa um marco importante para a região, constituindo-se como uma mais-valia para o desenvolvimento sustentável e para a internacionalização da rede, que se torna ainda mais robusta e capaz de enfrentar os desafios do futuro».

Os responsáveis do agora Pentágono Urbano apontam a Viana do Castelo uma localização geoestratégica e forte ligação à Galiza e ao resto da Europa, sendo uma porta de entrada fundamental para a internacionalização da região. Acresce a economia, com setores tão variados como a indústria naval, energias renováveis, turismo e têxtil.

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, a integração de Viana do Castelo «vem fortalecer o Quadrilátero, agora Pentágono Urbano, e é mais um reconhecimento do potencial instalado nestes territórios que muito têm contribuído para o crescimento da região Norte e do país».

O edil famalicense, também presente na cerimónia de adesão, reforça a ideia «de que o futuro destes territórios deverá passar por uma maior articulação de respostas e políticas, dando força à discussão levantada recentemente sobre a criação de um novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente com a eventual criação da Área Metropolitana do Minho.

»Dou, por isso, mais uma vez, as boas-vindas ao município de Viana do Castelo, cuja chegada potencia, ainda mais, a visibilidade e o reconhecimento que estes municípios merecem.