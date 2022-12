Famalicão: GD Natação é vice-campeão nacional

Mundial: William diz que Portugal tem que estar atento “do primeiro ao último minuto” no jogo com a Suíça

O médio William Carvalho disse hoje que a seleção portuguesa de futebol deve manter-se concentrada “do primeiro ao último minuto” nos oitavos de final, diante da Suíça, para evitar ser nova surpresa no Mundial2022, no Qatar.

“Vamos encontrar uma Suíça em que prevalece muito a posse de bola, que tem excelentes jogadores, e vamos estar precavidos para isso. É verdade que tem havido muitas surpresas neste campeonato do Mundo e queremos estar focados do primeiro ao último minuto para que as coisas não corram da maneira que não queremos”, alertou o médio do Betis, de Espanha, em conferência de imprensa.

A derrota por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, na derradeira jornada do Grupo H, foi abordada pelo médio centro, que garantiu um Portugal “unido” e pronto para “fazer coisas boas”.

“Ninguém gosta de perder. Temos de tirar as coisas menos boas que fizemos para que não volte a acontecer no futuro. O grupo está unido desde o primeiro dia, temos trabalhado bem e a acreditamos que podemos fazer coisas boas como temos feito”, apontou.

Para ultrapassar o conjunto helvético, que foi o segundo classificado do Grupo G atrás do Brasil, a formação das ‘quinas’ “tem de jogar como nos dois primeiros jogos” diante do Gana e Uruguai, segundo William, que prevê uma eliminatória a “ser definida nos detalhes”.

Por fim, foi questionado se o médio Bruno Fernandes reúne as condições para vir a ser o novo capitão da seleção principal, muito por culpa das boas exibições no torneio e da forma de estar no campo, e deixou elogios ao colega de equipa.

“O Bruno é um grande jogador, tem demonstrado ao longo destes anos, e está a fazer uma excelente temporada no Manchester United. Tem ajudado a seleção, mas líderes são todos. Tem a sua personalidade e forma de conviver com o grupo”, concluiu.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para terça-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail.

Na sexta-feira, a equipa das ‘quinas’ perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.