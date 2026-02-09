Famalicão: GD Natação, solidário com Leiria, recolhe bens

Famalicão: Corte no abastecimento de água a Joane
Esta terça-feira, entre as 14 e as 16 horas, será interrompido o abastecimento de água na vila de Joane. As ruas do Romão, Monte S. João, Agra de Santo André e a Avenida da Tapada serão as áreas afetadas.
Esta interrupção resulta de trabalhos de higienização no reservatório situado no lugar da Tapada.
Famalicão: PCP abre nova dinâmica de intervenção política
O Centro de Trabalho do PCP em Vila Nova de Famalicão realizou, no dia 7, a primeira iniciativa do ciclo “Anda Daí”, uma nova dinâmica de intervenção política, ideológica e cultural, com o objetivo de ajudar a «pensar criticamente, organizar coletivamente e intervir politicamente».
A sessão inaugural foi dedicada à reflexão sobre a hegemonia cultural e a dominação imperialista, «temas essenciais para compreender os mecanismos que sustentam a exploração e a negação de direitos», sublinha.
A próxima iniciativa do ciclo Anda Daí realiza-se no dia 7 de março, sob o tema “105 anos de história, presente e futuro”, integrando-se nas comemorações do percurso centenário do PCP.
Segundo o partido, ao longo deste ciclo de palestras serão abordados temas como o fascismo, a guerra, a dominação e a resistência, recuperando histórias e experiências «silenciadas e promovendo momentos de convívio popular, solidariedade e construção coletiva».
O PCP afirma que o Centro de Trabalho é um espaço «vivo de resistência, encontro e construção coletiva» dirigido a militantes e não militantes. «Num concelho que necessita de mais debate político, mais cultura e maior participação popular, o PCP reforça a sua opção por uma intervenção próxima, consequente e ligada aos problemas reais da população», realça.
Famalicão: Congresso de Educação sobre “Feridas Invisíveis”
A FECAPAF – Federação Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão organiza, no próximo dia 21 de fevereiro, o I Congresso de Educação sobre “Feridas Invisíveis”.
O evento, que terá lugar no Multiusos de Nine, entre as 09h30 e as 18h00, pretende lançar um debate urgente sobre temas críticos no desenvolvimento infantojuvenil, como o abuso sexual infantil e o bullying. Para tal, reúne especialistas nas áreas da educação, saúde e justiça.
O objetivo passa por capacitar a comunidade, desde pais, professores e técnicos, para a sinalização precoce e para uma articulação mais eficaz entre a família, a escola e a justiça.
A FECAPAF conta com a colaboração da Confederação Nacional das Associações de Pais e o Instituto de Apoio à Criança.
Entrada gratuita, mas sujeita a inscrição. Link para inscrição: https://forms.gle/CHK67ipubNAm1N3Q7
Recusaram-se a fazer o teste do álcool
Este fim de semana, nas cidade de Famalicão, Braga e Barcelos, a PSP deteve quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e 44 anos, pelo crime de desobediência.
No decurso de uma fiscalização, os suspeitos recusaram-se a efetuar o teste do álcool. Foram, depois, notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.
Famalicão: CDU quer mais investimento na habitação, transportes e ambiente
A CDU diz que não basta ter o maior orçamento de sempre (256 milhões de euros), que é preciso «uma mudança de rumo estratégico» que tenha outras prioridades em linha de conta. Para a CDU, o município não está a dar a devida resposta aos problemas de falta de habitação; refere que os transportes públicos não têm os horários e as rotas que importam à maioria das pessoas e que não está a ser feito o suficiente na área do ambiente, especialmente na despoluição dos rios.
Por isso, na próxima reunião da Assembleia Municipal, a CDU vai votar contra as grandes opções do plano e orçamento.
Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Sílvio Sousa coordenador do Grupo Municipal da CDU, disse que as opções desta coligação PSD/CDS-PP que governa o município não servem os interesses dos famalicenses. Além das razões já mencionados, o dirigente comunista refere que os impostos e taxas não promovem «um modelo de justiça social. Acrescenta que ao nível das despesas municipais «continua a crescer o recurso à aquisição de serviços externos e à subcontratação, enquanto persistem a ausência de medidas na valorização dos trabalhadores municipais», mencionou.
Na análise da CDU, Famalicão continua a ser um concelho marcado por «profundas assimetrias territoriais». Além de criticar as prioridades, Sílvio Sousa frisou que o concelho não cresce ao mesmo ritmo, com «défice» para freguesias como Gondifelos, Cavalões e Outiz, também a União de Freguesias de Arnoso, Nine, entre outras.
Famalicão: Apanhados a conduzir sem carta
Duas pessoas, com 30 e 29 anos de idade, foram detidas pela PSP, por condução automóvel sem documento que as habilitasse para tal.
Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de vila Nova de Famalicão.