Famalicão: GD Natação, solidário com Leiria, recolhe bens

O Centro de Trabalho do PCP em Vila Nova de Famalicão realizou, no dia 7, a primeira iniciativa do ciclo “Anda Daí”, uma nova dinâmica de intervenção política, ideológica e cultural, com o objetivo de ajudar a «pensar criticamente, organizar coletivamente e intervir politicamente».

A sessão inaugural foi dedicada à reflexão sobre a hegemonia cultural e a dominação imperialista, «temas essenciais para compreender os mecanismos que sustentam a exploração e a negação de direitos», sublinha.

A próxima iniciativa do ciclo Anda Daí realiza-se no dia 7 de março, sob o tema “105 anos de história, presente e futuro”, integrando-se nas comemorações do percurso centenário do PCP.

Segundo o partido, ao longo deste ciclo de palestras serão abordados temas como o fascismo, a guerra, a dominação e a resistência, recuperando histórias e experiências «silenciadas e promovendo momentos de convívio popular, solidariedade e construção coletiva».

O PCP afirma que o Centro de Trabalho é um espaço «vivo de resistência, encontro e construção coletiva» dirigido a militantes e não militantes. «Num concelho que necessita de mais debate político, mais cultura e maior participação popular, o PCP reforça a sua opção por uma intervenção próxima, consequente e ligada aos problemas reais da população», realça.