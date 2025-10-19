Famalicão: GD Natação tem quatro novos ironmans

Quatro atletas da equipa de triatlo do GD Natação, depois de cumprirem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de atletismo, exibem desde este sábado o estatuto de ironman.

O feito foi alcançado em Cascais, por Pedro Seixas, André Gomes, Jorge Barbosa e Vítor Navio.

Pedro Seixas fez a prova em 11:22:35; José Barbosa em 11:51:13; André Gomes, 13:27:29; e Vítor Navio em 13:45:48.