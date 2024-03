Famalicão: GDN arrecada 63 medalhas nos Campeonatos Territoriais

O Grupo Recreativo de Gavião celebrou, na noite do passado sábado, 49 anos de existência. A celebração teve a presença do vereador Pedro Oliveira que, para além de felicitar a associação pelo aniversário, assumiu o compromisso municipal de apoiar «a construção da sede, projeto há muito ambicionado pelo GR Gavião».

A data foi devidamente assinala com a participação na missa que foi celebrada na igreja paroquial e, no final, a direção, sócios, atletas e amigos reuniram-se no salão nobre da Junta de Freguesia para cantar os parabéns. O momento, que incluiu o corte do bolo de aniversário, contou com a presença do vereador do Desporto, do autarca local, António Emídio, e do padre Domingos Machado.

Pedro Oliveira nas breves palavras dirigidas aos presentes agradeceu «a disponibilidade e o empenho dos atuais dirigentes», mas também de todos aqueles que lhes antecederam, «de uma forma particular os fundadores desta associação». O vereador do Desporto na Câmara Municipal sublinhou a intensa atividades que o GR Gavião desenvolve, concretamente, a participação de uma equipa no Campeonato Concelhio de Futsal, a dinâmica nas modalidades de atletismo e BTT, bem como as várias edições da Corrida Popular de Gavião que, em 2023, teve a sua 15ª edição. Deixou, ainda, uma palavra de apreço por este ano o clube ter aderido ao Campeonato Concelhio de 3h de BTT, com a realização da prova que encerrará esta competição.

O clube é presidido por António José Oliveira, reeleito em novembro passado. Adelino Carvalho preside à Assembleia Geral e Paulo Cunha ao Conselho Fiscal.