Famalicão: GDN conquista 44 medalhas e 10 novos campeões regionais

Entre fevereiro e junho, a Escola Profissional Cior está com forte mobilidade europeia de alunos e professores, no âmbito do programa Erasmus+.

Neste contexto, 10 alunos do curso de Mecatrónica Automóvel encontram-se em Barcelona; outros tantos do mesmo curso e do curso de Desenho de Construções Mecânicas rumaram para Berlim; a cidade de Salónica, na Grécia, recebe alunos dos cursos de Animação Sociocultural e Auxiliar de Farmácia; um grupo de 8 alunos finalista do curso Auxiliar de Farmácia está a realizar um estágio em Gandia, na província de Valência, Espanha.

Paula Pereira, da direção da CIOR, realça que estas mobilidades, que integram também professores e colaboradores, enquadradas em diferentes projetos, «são oportunidades únicas de vivências, experiências, partilha de ideias, boas práticas e metodologias, como processos de aprendizagem e organizacionais em diferentes contextos socioculturais». Brevemente terá lugar um encontro de parceiros, em Istambul, na Turquia.

Mas a CIOR é também o destino, como entidade de acolhimento, de parceiros de escolas/instituições de vários países da Europa, que procuram esta escola para a realização de estágios nas suas oficinas, bem como em diferentes e prestigiadas empresas do município e da região. A este propósito, Paula Pereira enaltece a «capacidade logística, competência e dinâmica» da equipa do Gabinete de Projetos da Escola, que conta com uma experiência acumulada de mais de trinta anos.

Assim, e após visitas preparatórias e de acompanhamento, a CIOR acolherá alunos de provenientes das cidades espanholas de Valência, Ourense, Lugo e Vigo, da cidade de Genk (Bélgica), Helsínquia (Finlândia) e Constança, na Roménia. Na escola e em empresas de V.N. de Famalicão, até junho, decorrerão estágios em diferentes áreas de formação como marcenaria, carpintaria, cuidadores de dependentes, cabeleireiro, apoio à comunidade, instalações em comunicações, metalomecânica/CNC, soldadura e eletrónica.