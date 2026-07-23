O interesse dos famalicenses no ponta de lança não é recente. Tal como a Cidade Hoje noticiou no início do mês de junho, o Famalicão vê com bons olhos a contratação do atleta do FC Lugano.

Segundo o jornal suíço Blick, o avançado grego já se despediu dos colegas de equipa, sinal de que a saída do emblema helvético poderá estar para breve. Os valores de uma eventual transferência continuam por revelar, embora o jogador esteja avaliado em cerca de dois milhões de euros pelo site Transfermarkt.

Na temporada passada, Koutsias disputou 36 jogos, nos quais marcou seis golos e somou três assistências. O avançado de 22 anos poderá deixar o FC Lugano ao fim de duas temporadas, durante as quais também adquiriu experiência nas competições europeias, contabilizando nove encontros na Liga Conferência e três na Liga Europa.

Caso a transferência se concretize, Koutsias deverá ocupar a vaga deixada por Simon Elisor, que se transferiu para o Universitatea Craiova, da Roménia, por cerca de 1,5 milhões de euros. O internacional jovem grego pode, assim, a disputar um lugar no centro do ataque da equipa orientada por Carlos Carvalhal com Umar Abubakar e Rudi Almeida.

Antes de representar o Lugano, o jovem jogador passou pelo PAOK, clube onde completou a sua formação, pelo Volos NFC, também da Grécia, e pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos.

Internacional pelas seleções jovens da Grécia, o ponta de lança soma internacionalizações pelos escalões de sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21 onde se estreou com apenas 16 anos. // Tiago Torres

Foto: Reprodução Facebook FC Lugano