Famalicão: Gerações recria a tradição do “pão por Deus” na semana do Halloween

A Associação Gerações, através das crianças que frequentam o Centro Educativo da instituição, recriou a tradição do “Pão por Deus”, integrando esta atividade no “Dia de Todos os Santos” e na festa do “Halloween”.

Depois de confecionarem os “queques” do “Pão por Deus”, as crianças, respeitando todas as normas de segurança, foram oferecê-los a alguns dos seniores que frequentam o Clube Sénior, acompanhando o seu gesto com uma poesia que encheu de alegria os mais velhos. “Seniores como estão?/Vimos abrir o coração/Muitas saudades vossas temos/Que nem os queques comemos”, declamaram.

Esta iniciativa insere-se num projeto mais vasto, com o nome “Longe da vista, mas perto do coração” que a associação está a desenvolver no âmbito das ações dedicadas à intergeracionalidade, com troca de saberes e de experiências entre os mais velhos e os mais novos.

Neste período festivo de Halloween, a Gerações convidou todas as famílias a participarem na festa, de uma forma divertida, que consistiu na confeção de esculturas de abóbora. Foram mais de 50 obras de arte, que refletem a imaginação de todos. No dia 4 de novembro foram anunciados os vencedores e entregues os prémios aos três trabalhos mais votados.