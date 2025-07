Famalicão: Get The Blessing, Clã, Ana Lua Caiano e himalion atuam juntam ao lago do Parque da Devesa

Clã, Get The Blessing, Ana Lua Caiano e Himalion vão atuar ao pôr-do-sol, junto ao lago, no Parque da Devesa. Trata-se de mais uma edição Devesa Sunset – nos dias 1, 8, 15 e 22 de agosto -, sempre de entrada gratuita e às 19 horas.

A edição deste ano começa a 1 de agosto com a atuação dos britânicos Get The Blessing, de Clive Deamer, Jim Barr, Pete Judge e Jake McMurchie, nomes reconhecidos do jazz-rock mundial, que integraram bandas de renome, como Radiohead, Portishead e Massive Attack. Criada em 1999, a banda já arrecadou vários prémios, entre os quais o BBC Jazz Awards, com o álbum “All is Yes” (2008). Em Famalicão, vão apresentar o seu sétimo álbum: “Pallett” (2023).

No dia 8 de agosto, sobe ao palco um grupo bem conhecido – os Clã – que vão celebrar ao vivo as suas canções. Desta vez, num registo mais acústico.

Uma semana depois, a 15 de agosto, é a vez de Ana Lua Caiano, uma das revelações da música portuguesa. A jovem artista tem corrido o mundo com o seu álbum de estreia “Vou ficar neste quadrado” (2024), considerado um dos melhores do ano passado. Conta já com vários prémios e nomeações, entre os quais o “Prémio da Crítica” nos Prémios Play – Prémios da Música Portuguesa 2025 e o prémio de “Melhor Artista Solo”, por votação do público, na 1ª Gala “Futurawards” (2025), na qual também esteve nomeada nas categorias “Melhor Disco Nacional”, “Melhor Atuação ao Vivo” e “Melhor Teledisco”.

O Devesa Sunset encerra no dia 22 de agosto, com o concerto de himalion, projeto de Diogo Sarabando. Inspirado pela montanha do Pico, o músico aveirense lançou as sementes do álbum “WYSIATI” (2025), produzido com o apoio de Robin Pecknold (Fleet Foxes). O trabalho cruza os territórios do género chamber pop com os do indie folk.

O Devesa Sunset é promovido desde 2015 pelo Município de Vila Nova de Famalicão.